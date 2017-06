Der Kanton Freiburg hat am Montag den Gesetzesvorentwurf präsentiert, der die Regeln für die Aufnahme der 50-Seelen-Gemeinde festlegt. «Es handelt sich um ein noch nie da gewesenes Projekt in der Geschichte des Kantons Freiburg», teilte die Direktion der Institutionen mit. Die Grenzen des Kantons seien nämlich seit 1803 unverändert geblieben.

Der Gesetzesvorentwurf geht bis Ende September in die Vernehmlassung. Danach wird er dem Freiburger Kantonsparlament und abschliessend dem Volk unterbreitet.

Noch einige Hürden zu nehmen

Im Kanton Bern hat der Grosse Rat kürzlich das Gesetz verabschiedet, das Clavaleyres den Weg für den Übertritt ebnet.

Auch die bernischen Stimmberechtigten werden sich noch dazu äussern können, ob das Dorf den Kanton wechseln darf. Clavaleyres ist als Enklave umgeben von freiburgischem und waadtländischem Kantonsgebiet.