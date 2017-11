Der Entscheid im Freiburger Kantonsparlament fiel am Dienstagnachmittag in geheimer Abstimmung mit 56 zu 48 Stimmen bei drei Enthaltungen. Das Parlament nahm den Antrag der Staatsanwaltschaft damit nur knapp an.

Es wurde just das erforderliche qualifizierte Mehr für die Aufhebung der Immunität erreicht. Damit kann die Untersuchung fortgesetzt und die Staatsrätin dazu befragt werden. Der Grünen Marie Garnier wird Amtsgeheimnisverletzung vorgeworfen.

Die Vorgeschichte:

Im Mai 2017 spielt Marie Garnier diversen Medien vertrauliche Dokumente zu. Es geht dabei um den Oberamtmann des Saanebezirks, Carl-Alex Ridoré (SP). Ihm wird vorgeworfen, er führe das Oberamt schlecht.

Im Oktober entscheidet die Sonderkommission des Grossen Rates, ein Verfahren durch den Generalstaatsanwalt zuzulassen. Und die Kommission empfiehlt die Aufhebung der Immunität Garniers.

Anfang November kündigt Marie Garnier an, per Ende April 2018 zurückzutreten. Die Belastung, auch medial, durch die mögliche Amtsgeheimnisverletzung sei zu gross.

Wie Staatsrätin Marie Garnier auf die Aufhebung reagiert, ist noch nicht bekannt.