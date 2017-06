Heute schliessen in Freiburg am Samstag die Läden um 16 Uhr. Der Grosse Rat hat sich nun für Ladenschluss 17 Uhr ausgesprochen – zur Freude vieler Ladenbesitzer.

Am Samstag läuft das Geschäft am besten, sagt Buchhändler Pascal Siffert in der Freiburger Lausannengasse. Besonders kurz vor Ladenschluss. «Diese Spitzenzeit etwas zu verlängern wäre gut.» Von heute 16 Uhr auf 17 Uhr würde reichen, findet er.

« Ladenschluss um 16 Uhr ist viel zu früh. » Nicolas Martini

Besitzer Coiffeurladen

Auch Coiffeur Nicolas Martini möchte am Samstag länger Haare schneiden. «Ladenschluss um 16 Uhr ist viel zu früh.» Seine Angestellte hingegen möchte nicht länger arbeiten. «Ich hab schon so wenig Privatleben.»

Grosser Rat sagt Ja – Referendum droht Das Freiburger Kantonsparlament hat einen Vorstoss für längere Öffnungszeiten angenommen. Die Motion, die eine entsprechende Änderung des Gesetzes über die Ausübung des Handels vorsieht, wurde mit 58 zu 39 Stimmen gutgeheissen. Noch offen ist, ob die längeren Öffnungszeiten am Samstag per Referendum bekämpft werden.





Ladenöffnungszeiten am Samstag: