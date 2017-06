Die Stadt Bern wird am Montag erneut zur Rad-Hochburg: Ein weiterer Grossanlass in der Bundesstadt.

Michael Schild steht in der Hotelgasse der Stadt Bern. Hinter ihm räumen Polizisten Velos weg, die ein Hindernis für die Tourfahrer darstellen könnten. Schild ist verantwortlich für das lokale Organisationskomitee, das die Etappenankunft und die Abfahrt der Tour de Suisse in Bern ausrichtet. Die Hotelgasse ist von 11 bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt - so wie andere Stadtteile auch. Und das nach einem Wochenende, während welchem bereits wegen des Frauenlaufs Strassenabschnitte gesperrt werden mussten.

In der Stadt Bern sind denn auch nicht alle begeistert über die Kumulation der Sportanlässe. «Ich kann jeden verstehen, der sich darob aufregt», sagt Schild. «Der Trend ist aber so, dass Sportevents immer mehr im urbanen Zentrum stattfinden. Am liebsten würden die Organisatoren diese auf dem Bundes- oder Bärenplatz durchführen.» Bern verdränge mittlerweile gar Zürich als Sport-Eventstadt, so Schild.