«Grundsätzlich schon», findet der Gesundheitsökonom Heinz Locher. Dabei komme es darauf an, aus welchem Blinkwinkel man das anschaue. «Für die Spitäler macht es Sinn. Schliesslich geht es um den Kampf an Marktanteilen.» Auch aus Patientenoptik ist ein Ausbau in der Regel sinnvoll, wenn damit die Qualität und das Angebot verbessert würden. Schwierig sei es je nachdem aus Sicht der Steuerzahler. «Zumindest in den Bereichen, wo die Fallzahlen in die Höhe getrieben werden könnten.» Das sei in der Geburtshilfe nicht der Fall, in der Gynäkologie hingegen schon.