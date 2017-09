Die Stadt lanciert «CityGolf» – einen Parcours mit neun Löchern verteilt über die ganze Stadt. Neu ist die Idee nicht.

Von der kleinen Schanze über das Gaswerkareal bis zu der Münsterplattform – der Golfparcours der Stadt Bern soll innerhalb von drei Stunden absolviert werden können. Damit will die Stadt Touristen wie auch Einheimische Bern von einer anderen Seite zeigen: «Im Vordergrund steht aber der Spassfaktor», sagt Michael Keller von Bern Tourismus.

Es ist ein Projekt von Stadtgrün Bern, der Direktion für Soziales der Stadt Bern und Bern Tourismus. Die Begeisterung der Initiantinnen und Initianten ist gross: «Bern macht Golf populär», sagte Gemeinderätin Ursula Wyss vor den Medien. Neu ist die Idee von «Citygolf» aber nicht.

Pionierstadt Freiburg

In Freiburg gibt es «Stadtgolf» seit 2008. «Die Idee dazu hatte die damalige Praktikantin», sagt Sandra Sturny von Freiburg Tourismus. Das Golfen in der Stadt ist mittlerweile die zweitbeliebteste Aktivität in Freiburg – im Jahr 2016 golften über 5'000 Leute.