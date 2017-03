Rüge an Gemeinde

Regierungsstatthalter Martin Künzi übt scharfe Kritik am Gemeinderat von Grindelwald. Dieser habe in etlichen Bauverfahren teils gravierende Fehler begangen und Kompetenzen überschritten.

In Grindelwald gab es rechtswidrige Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Bauherren.

zwischen Gemeinde und Bauherren. Der Golfplatz mit einer 9-Lochanlage wurde ohne planungsrechtliche Grundlagen und Baubewiligungen erweitert.

mit einer 9-Lochanlage wurde und Baubewiligungen erweitert. Die Gemeinde hat es verpasst , Strafanzeigen einzureichen.

, Strafanzeigen einzureichen. Der Gemeindepräsident Christian Anderegg (SVP) erhält einen disziplinarischen Verweis .

. Auf weitere Massnahmen verzichtet der Regierungsstatthalter, weil es im Herbst 2015 zu personellen Wechseln im Gemeinderat und in der Verwaltung gekommen ist.

Der Regierungsstatthalter will mit dem Verweis für Gemeindepräsident Christian Anderegg (SVP) dafür sorgen, «dass sich der Gemeindepräsident künftig nicht mehr in baupolizeiliche Angelegenheiten einmischt und seine Funktionen als Behördenmitglied und Bauunternehmer klar trennt».

Auf weitere Massnahmen verzichtet der Statthalter des Verwaltungskreises Interlaken-Oberhasli, weil es seit Beginn der aufsichtsrechtlichen Untersuchung im Herbst 2015 zu personellen Wechseln in Gemeinderat und Verwaltung gekommen sei. Er ermuntert die Bauverwaltung aber, in Zweifelsfällen künftig direkt den Bauinspektoren des Regierungsstatthalteramtes zu kontaktieren. Das steht in einer Mitteilung vom Donnerstag.

«Ablasshandel» und weitere Fälle

Die Untersuchung beschloss Künzi, weil er mit einer aussergewöhnlich hohen Zahl von baupolizeilichen Fällen in Grindelwald konfrontiert war. Viele Fälle hätten mittlerweile bereinigt oder zumindest in geordnete Bahnen gebracht werden können.

Künzi nennt in der Pressemitteilung konkrete Fälle, bei denen er eingeschritten ist. So hob er eine rechtswidrige Vereinbarung des Gemeinderats mit einer Bauherrschaft aus dem Jahr 2013 auf.

Der damalige Gemeinderat habe sich auf einen «Ablasshandel» eingelassen: Er habe auf eine Strafanzeige für den unbewilligten Abbruch und Wiederaufbau eines Weidhauses verzichtet. Diesen Gefallen habe er sich mit 15'000 Franken entschädigen lassen.

In einem anderen Fall habe die Gemeinde die Umnutzung einer neu erstellten landwirtschaftlichen Angestelltenwohnung in eine unbewirtschaftete Zweitwohnung bewilligt. Dabei sei die Bauherrschaft im Baubewilligungsverfahren sogar noch darauf hingewiesen worden, dass die Umnutzung nicht statthaft sei.

Strafanzeige eingereicht

Besonders krass war für Künzi ein Fall, bei dem er die Baupolizeibehörde von Grindelwald vergeblich aufforderte, Strafanzeige wegen eines unbewilligten Abbruchs und Wiederaufbaus einzureichen. Künzi reicht diese Strafanzeige nun selber ein.