Scharmützel in Bern Grossaufgebot der Polizei gegen unbewilligte Demo

Heute, 14:52 Uhr

Zwei Tage nach der Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse in Bern ist es am Freitagabend rund um die Berner Schützenmatte zu einem Scharmützel zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Am Freitagabend versammelten sich bei der Schützenmatte in Bern mehrere teilweise vermummte Personen zu einer unbewilligten Kundgebung. Wie die Kantonspolizei am späten Abend mitteilte, wurden ihre Einsatzkräfte von den Kundgebungsteilnehmern mit Steinen, Feuerwerkskörpern und anderen Wurfgegenständen angegriffen. Bild in Lightbox öffnen. Mit Gummischrot, Reizstoff und einem Wasserwerfer sei der Weiterzug der Kundgebung verhindert worden. Angaben zu Verletzten lägen nicht vor. Im Zuge des Einsatzes kontrollierte die Polizei vor Ort mehrere Personen. Zwölf Personen wurden angehalten und für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Für Samstagabend ist bereits die nächste Demonstration in Bern angekündigt.

sda/haee