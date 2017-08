Die beiden grünen Nationalrätinnen Regula Rytz und Christine Häsler wollen sich eine Regierungsratskandidatur überlegen.

Die grüne Nationalrätin Regula Rytz hat am Wochenende von der bevorstehenden Demission Pulvers erfahren und sich eine Bedenkzeit von einer Woche bis zehn Tagen ausbedungen. Einerseits biete das Amt «enorme Gestaltungsmöglichkeiten, und es wäre mir eine Ehre, in die Fussstapfen von Bernhard Pulver zu treten.»

Andererseits stehe sie nun «mit beiden Füssen» in der Bundespolitik, sagte die 55-jährige Präsidentin der Grünen Schweiz. Sie werde diesen «Richtungsentscheid» deshalb «sorgfältig abwägen».

Respekt vor der Aufgabe

Auch Nationalrätin Christine Häsler, Fraktionsvizepräsidentin der Grünen, will sich eine Kandidatur «sehr gut überlegen», wie die 53-jährige Berner Oberländerin auf Anfrage erklärte. Bernhard Pulver habe eine «grosse und ambitionierte Spur» vorgelegt. Auch wenn es sich um eine spannende Aufgabe handle, habe sie «grossen Respekt».