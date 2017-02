Besetztes Haus in Bern Hausbesetzer wehren sich mit Feuerwerk gegen die Polizei

Heute, 8:40 Uhr, aktualisiert um 10:03 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen ist die Kantonspolizei Bern an der Effingerstrasse in Bern angerückt; zu einem Wohnblock, der seit Anfang Dezember besetzt war. Die Besetzer schossen Feuerwerk gegen die Beamten ab. Teilweise ist auch der öffentliche Verkehr betroffen.

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 1/5

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 2/5

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 3/5

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 4/5

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 5/5 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 Was bisher bekannt ist: Die Polizei rückte am frühen Mittwochmorgen an der Effingerstrasse in Bern an.

Die Hausbesetzer wehren sich mit Feuerwerk gegen die Einsatzkräfte.

Sie werfen die unterschiedlichsten Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte.

Die Polizei antwortet mit Gummischrot.

Wie ein SRF-Reporter berichtet, hielt die Polizei Personen fest.

Die Gruppe im besetzten Haus nennt sich «O du Fröhliche».

Feuerwerk explodierte auf der Effingerstrasse und der nahe gelegenen Kreuzung, wo Trams und Autos verkehrten.

Der Tramverkehr in den Westen der Stadt Bern ist unterbrochen.

Beim besetzten Haus handelt es sich um einen Wohnblock. Dieser soll dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) gehören.

Das Haus ist seit Anfang Dezember besetzt.

liec; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 8:32 Uhr