Besetztes Haus in Bern Hausbesetzer wehren sich mit Feuerwerk gegen die Räumung

Heute, 8:40 Uhr, aktualisiert um 12:05 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen ist die Kantonspolizei Bern an der Effingerstrasse in Bern angerückt; zu einem Wohnblock, der seit Anfang Dezember besetzt war. Die Liegenschaft gehört dem Bund. Die Besetzer schossen Feuerwerk gegen die Beamten ab. Teilweise ist auch der öffentliche Verkehr betroffen.

5/5 Was bisher bekannt ist: Die Polizei rückte am frühen Mittwochmorgen an der Effingerstrasse in Bern an.

Die Hausbesetzer wehrten sich mit Feuerwerk gegen die Räumung.

Sie warfen die unterschiedlichsten Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte.

Die Polizei antwortet mit Gummischrot.

Der Einsatz der Polizei verlagerte sich im Verlauf des Morgens ins Innere des Gebäudes.

Wie ein SRF-Reporter berichtet, hielt die Polizei Personen fest.

Beim besetzten Haus handelt es sich um einen Wohnblock. Dieser gehört dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL).

Das BBL, sprich der Bund, hat gegen die Hausbesetzer Strafanzeige eingereicht und die Räumung angestrebt.

Die Gruppe im besetzten Haus nennt sich «O du Fröhliche».

Der Tramverkehr in den Westen der Stadt Bern ist unterbrochen.

Auf der Effingerstrasse versammelten sich spontan Menschen, die sich mit den Hausbesetzern sympathisierten. Sie hielten Transparente in die Höhe, die auf die Wohnungsnot in der Stadt Bern aufmerksam machten.

Das Haus ist seit Anfang Dezember besetzt. Zusatzinhalt überspringen Hausbesetzer auch in Länggasse Auch der Kanton müht sich mit Hausbesetzern ab. Betroffen ist die Alte Schreinerei auf dem vonRoll-Areal im Berner Länggassquartier. Diese ist seit Sonntag besetzt. Die Alte Schreinerei sei in einem schlechten Zustand und könne nicht zwischengenutzt werden, schreibt der Kanton. Bis am Donnerstag haben die Besetzer Zeit, die Liegenschaft zu räumen. Am Mittwochmorgen hat sich auch der Bund zur Hausbesetzung geäussert. Das Bundesamt für Bauten und Logistik nimmt nur schriftlich Stellung: Die Kantonspolizei Bern habe die Räumung aufgrund eines gerichtlichen Erlasses vollzogen. Die illegale Besetzung habe für den Bund Schaden zur Folge. Unmittelbar nach der Räumung soll mit den geplanten Sanierungsarbeiten begonnen werden. Die Wohnungen sollen der Bundesverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Hausbesetzer wollten die Liegenschaft nicht räumen Das BBL schreibt weiter: Der Bund habe unmittelbar nach Beginn der illegalen Besetzung das Gespräch mit den Hausbesetzern gesucht, um innert nützlicher Frist wieder über die Liegenschaft verfügen zu können. Die Hausbesetzer hätten jedoch keine Lösung in Aussicht gestellt und die gesetzeswidrige Besetzung fortgeführt. Der durch die Hausbesetzung erlittene Sachschaden könne erst nach der Räumung aufgenommen und beziffert werden. Audio «Grosseinsatz der Kantonspolizei an Effingerstrasse (22.2.2017)» abspielen. Audio «Grosseinsatz der Kantonspolizei an Effingerstrasse (22.2.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Grosseinsatz der Kantonspolizei an Effingerstrasse (22.2.2017) 1:29 min

liec; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 8:32 Uhr