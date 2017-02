Besetztes Haus in Bern Hausbesetzer wehrten sich bis zum Schluss gegen die Räumung

Am frühen Mittwochmorgen ist die Kantonspolizei Bern an der Effingerstrasse in Bern angerückt; zu einem Wohnblock, der seit Anfang Dezember besetzt war. Die Liegenschaft gehört dem Bund. Die Besetzer schossen Feuerwerk gegen die Beamten ab. Der Einsatz löste spontane Protestkundgebungen aus.

liec; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 8:32 Uhr