Swissgrid will eine Freileitung zwischen Chippis und Mörel

Die Schweizer Stromnetzbetreiberin Swissgrid will zwischen Chippis und Mörel eine neue Höchstspannungsleitung bauen – mit 380 Kilovolt Leistung. Diese sei nötig, um Strom aus der Walliser Wasserkraft ins Schweizer Mittelland zu transportieren, so Swissgrid in einer Mitteilung.

Das Projekt sieht den Bau einer neuen, rund 44 Kilometer langen Freileitung zwischen den Unterwerken Chippis und Mörel vor – talabwärts auf der linken Seite, am schattigen Südhang.

Legende: Die neue Leitung (rot eingezeichnet) führt von Chippis (links) bis nach Mörel (rechts oben). ZVG/Swissgrid

Die bestehende 220-Kilovolt-Leitung zwischen Chippis und Mörel soll nach Inbetriebnahme der neuen Freileitung demontiert werden. Das entlaste vor allem die Siedlungsgebiete zwischen Leuk und Brig, so Swissgrid, da die bestehende Leitung teils mitten durch die Dörfer führe.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich gemäss Swissgrid auf 120 Millionen Franken. Man habe auch die Verlegung der Leitung in den Boden geprüft. Dies wäre jedoch sehr aufwändig und teuer, da das Kabeltrassee teilweise in steilem und schwer zugänglichem Gebiet verlaufe.

Ende März hat Swissgrid das Projekt für die neue Leitung beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat eingereicht. Vom 3. Mai bis zum 3. Juni liegt es in den betroffenen Gemeinden öffentlich auf.