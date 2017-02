Jean-Michel Bonvin von der CSP Unterwallis will mit seiner Kandidatur die linke Liste stärken.

«Es ist wichtig, dass auch in Zukunft eine linke Stimme in der Walliser Regierung vertreten bleibt», sagt Jean-Michel Bonvin. Er war Grossrat und Gemeinderat von Arbaz. Zudem war er Parteipräsident der CSP Unterwallis. Seit sieben Jahren ist er Direktor einer Gesellschaft für erneuerbare Energien im Kanton Freiburg und leitet ein Team von 25 Angestellten.

Der 57-Jährige wohnt während der Woche auf einem Freiburger Campingplatz, am Wochenende lebt er im Wallis. Er hat drei erwachsene Kinder.

Der erste Wahlgang der Walliser Staatsratswahlen ist am 5. März, der zweite am 19. März 2017. Kurzporträts aller 13 Kandidierenden finden Sie in unserem Dossier.

