Seit acht Jahren sitzt Jacques Melly im Walliser Staatsrat. Er ist Vorsteher des Departements für Verkehr, Bau und Umwelt.

Jacques Melly, CVP, strebt eine dritte Amtsperiode an. Er sagt: «Ich bin sehr motiviert, meine Arbeit im Staatsrat fortzusetzen.»

Vor seiner Wahl in die Walliser Regierung war Melly Unternehmer: Er leitete rund 30 Jahre lang eine Reise- und Transportfirma.

Jacques Melly ist 65 Jahre alt, verheiratet und ist Vater von drei erwachsenen Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Granges bei Siders.

Der erste Wahlgang der Walliser Staatsratswahlen ist am 5. März, der zweite am 19. März 2017. Kurzporträts aller 13 Kandidierenden finden Sie in unserem Dossier.