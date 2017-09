Population zu gross In Zermatt müssen Murmeltiere geschossen werden

Heute, 9:47 Uhr

Der Wildhüter muss in Zermatt Murmeltiere kontrolliert abschiessen, um die Überpopulation in den Griff zu bekommen. Die Murmeltiere kommen in Zermatt bis ins Dorf und richten in den Wiesen der Bauern grosse Schäden an.

Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis 6:32 / 17:30 Uhr