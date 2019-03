Umberto Castra stammt aus Italien. Im Jahr 1992 ist er im Alter von 32 Jahren mit seiner Familie in die Schweiz gezogen, in die Heimat seiner Frau. Castra hat an der Universität Rom Sozialpädagogik studiert. Er ist Migrationsexperte. Seit 2014 leitet er das Projekt «Pa-parat» der Stiftung Berner Gesundheit.