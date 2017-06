Sicherheitskampagne Aare «It's not a game» – Touristen sollen das Aare-Schwimmen lernen

Sich in der grünen Aare treiben lassen, ist für viele Stadtbernerinnen und Stadtberner der Inbegriff von Sommer. Besonders für Touristen und Zuzüger kann der «Aare-Schwum» aber gefährlich werden. Darum will sie die Stadt Bern in einer Kampagne ansprechen.

Bild in Lightbox öffnen. Das Schwimmen in einem Fluss birgt Risiken. Nach einem Unfall im Jahr 2013 lancierte die Stadt Bern daher die Sicherheitskampagne «Aare you safe?». Damit sollten die Schwimmer ohne Mahnfinger, aber mit Augenzwinkern sensibilisieren werden. Die Stadt wurde nun mit einer neuen, mehrjährigen Kampagne beauftragt. Bern Freiburg Wallis «Aare you safe?» – Kampagne für sicheres Aareschwimmen Schwimmkurse für Touristen Der Fokus soll vermehrt auch auf fremdsprachige Aareschwimmer gelegt werden: Auf Touristen und Zuzüger. So ist zum Beispiel vorgesehen, dass Bern Tourismus Aare-Schwimmkurse für Touristen anbietet. Auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen durch die neue Kampagne angesprochen werden. Ein Flyer in mehreren Sprachen soll Bewohner in Durchgangszentren informieren, wie die städtische Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie am Dienstag mitteilte. Darin sind die sechs Flussregeln der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft unter anderem auf Serbokroatisch, arabisch und somalisch übersetzt. «Badi-Supporter» In den drei Freibädern der Stadt werden zudem «Badi-Supporter» unterwegs sein. Im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms helfen die Supporter aus dem Asylbereich, Sprachbarrieren zu überwinden und Sicherheitsregeln zu vermitteln.

