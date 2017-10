Die Stadt setzt auf den Anbieter der Postautotochter Publibike. Bei der Stadt haben sich aber noch etliche weitere Anbieter gemeldet, welche ihre Velos nicht an fixen Stationen, sondern überall in der Stadt potentiellen Nutzern zur Verfügung stellen möchten. In Zürich oder Luzern sorgten sie für Diskussionen. Von einer «unerwünschten Veloschwemme» war die Rede. Die Berner Stadtregierung will diese Anbieter auch berücksichtigen – jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen.



Die Bürgerlichen kritisieren, dass die Stadt zu stark auf «ihr» Projekt fokussiert und zu wenig die Konkurrenz fördert. «Ein Anbieter wird bevorzugt», sagte Alexander Feuz (SVP) während der Debatte und sprach von einer «verpassten Chance». «Statt Geld auszugeben, könnte die Stadt von den Anbietern etwas verlangen, damit diese ihre Velos aufstellen dürfen.»



Die zuständige Gemeinderätin Ursula Wyss kontert: «Die anderen Anbieter sind keine Alternative, sondern nur eine Ergänzung», so Wyss. «Sie bieten nicht die Qualität, die für ein funktionierendes Verleihnetz nötig ist.»