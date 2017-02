Wolf im Wohngebiet Jungwolf auf Abwegen in der Agglomeration von Bulle

Heute, 17:08 Uhr

Ein junger Wolf ist im Kanton Freiburg zweimal mitten in städtischem Gebiet gesichtet worden: Am Sonntag in Bulle und am Dienstag in Broc. Für die Menschen sei der Wolf keine Gefahr, heisst es bei den zuständigen Behörden.

Bild in Lightbox öffnen. Der Wolf habe Angst vor Menschen, betonte Elias Pesenti, wissenschaftlicher Mitarbeiter des freiburgischen Amtes für Wald, Wild und Fischerei. Bei einem Zusammentreffen ergreife der Wolf als erster die Flucht. Das in Bulle und Broc gesichtete Tier ist laut Pesenti mindestens ein Jahr alt. Bei den Wölfen ist aktuell Paarungszeit. Das Tier habe vermutlich seine Meute verlassen, um sich ein neues Revier zu suchen, führte Pesenti aus. Spezialisten suchen derzeit nach Kot und Haaren des Tiers, um es identifizieren zu können. Ob sich das Tier noch auf Freiburger Boden befindet ist nicht bekannt. Ein Wolf kann pro Tag gut und gerne 20 Kilometer zurücklegen.

sda/liec; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis; 17:30 Uhr

Sendungsbeitrag zu diesem Artikel

