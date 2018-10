Hansueli Pestalozzi, Gemeinderat von Köniz, findet markige Worte, wenn es um die neuen Abfallregeln geht: «Es ist ein ökologischer Blödsinn, wenn plötzlich fünf Kehrichtwagen durch die Gemeinde kurven.» Bei Grossbetrieben mache es durchaus Sinn, wenn sie selber für den Abtransport ihres Kehrichts sorgen.

Der Überblick Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Siedlungsabfall: Abfälle, die aus Haushalten stammen.

Abfälle, die aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen stammen und deren Zusammensetzung betreffend Inhaltstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar sind. Übrige Abfälle: In Unternehmen mit 250 oder mehr Vollzeitstellen fallen rechtlich gesehen keine Siedlungsabfälle an.

Es handelt sich um Betriebs-, Gewerbe- oder Industrieabfälle.

Diese müssen vom Inhaber entsorgt werden.

Gemäss der neuen Regelung des Bundes dürfen Firmen mit über 250 Vollzeitangestellten selber schauen, wer ihren Abfall abholt. In Köniz betrifft das gegen 100 Betriebe. Das kann eine Tankstelle sein, die zu einer schweizweit tätigen Kette gehört, ein Kiosk, eine Filiale einer Bank. Bis jetzt hat die gemeindeeigene Kehricht-Abfuhr die Container geleert oder die Abfallsäcke dort eingesammelt. Köniz möchte das aber auch weiterhin machen.

Es dürfte etwas teurer werden.

Dafür muss die Gemeinde das Abfallreglement so anpassen, dass sie als privater Anbieter auftreten kann. Die Abfuhr muss kostendeckend organisiert sein und darf nicht quer subventioniert werden. Was es die Betriebe in Köniz künftig kostet, wenn der Abfuhrwagen der Gemeinde vorfährt, das ist noch nicht klar. Aber: «Es dürfte etwas teurer werden», vermutet Hansueli Pestalozzi.

Die neue Bundes-Regelung tritt auf 1. Januar 2019 in Kraft. Sie geht zurück auf einen Vorstoss von Nationalrat Kurt Fluri (FDP/SO). Das Entsorgungsmonopol der öffentlichen Hand für Siedlungsabfälle fällt damit weg.