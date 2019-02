Weil die Zahl der Fälle steigt, baut die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ihr Angebot aus. Für Notfälle gibt es unterdessen mehr Kapazität. Am Inselspital ist ein Zentrum für Essstörungen entstanden. Die Universitätsklinik – sie ist der einzige öffentliche Anbieter von psychiatrischen Diensten im Kanton Bern – hat zudem in der Innenstadt von Bern ein Ambulatorium geschaffen für Jugendliche, die sich selbst verletzen. Und in einem Modellversuch findet die Betreuung neu auch mobil in den Familien statt.