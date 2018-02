Sechs Kinos hatte die Kitag-Kette Anfang 2018 noch in Bern – bald ist es keines mehr. Das berichten am Freitag mehrere Berner Onlinemedien. Kitag baut dafür im Berner Vorort Muri ein grosses «Cinedrome» mit zehn Sälen. Wer also Hollywood- und andere Mainstream-Filme in der Region Bern sehen will, muss künftig nach Muri fahren, oder wie jetzt schon ins Westside.

Die Entwicklung hat schon länger begonnen. 2015 und 2016 schloss Kitag in der Berner Innenstadt vier Kinos.

Eines davon, das «Rex» wurde vom ehemaligen «Kino Kunstmuseum» übernommen. Dort liegt der Schwerpunkt auf Filmkunst, dazu sind Arthouse-Premieren zu sehen. Auch die Kinokette Quinnie setzt in Bern vor allem auf Filme abseits des Mainstreams. Sie führt in Bern fünf Kinos mit insgesamt sieben Sälen.