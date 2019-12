Die Berner Politik will deutlich weniger Autos in der Stadt. Es wird sogar eine Videoüberwachung geprüft.

Stadt Bern will Autos aus der Innenstadt verbannen

Wer mit dem Auto durch die Berner Innenstadt fährt, stellt fest: Parkplätze werden aufgehoben, Fahrspuren werden gestrichen, das Tempo wird gedrosselt.

Und die Politik will die Schraube weiter anziehen. Karl Vogel, Verkehrsplaner der Stadt Bern sagt: «Mittel- und längerfristig kann die Stadt die vielen Autofahrten im Freizeitbereich nicht mehr verkraften.»

Fahrverbot mit Videoüberwachung

Unter anderem wird ein Fahrverbot in der Innenstadt geprüft. Dieses könnte mit einer Videoüberwachung kontrolliert werden, sagt Karl Vogel: «In anderen Ländern werden die Nummernschilder per Video erfasst. Wer in der entsprechenden Zone keine Berechtigung hat, wird gebüsst.»

Welche Massnahmen tatsächlich umgesetzt werden, entscheidet die Politik. Er mache nur eine Auslegeordnung der Möglichkeiten, sagt Verkehrsplaner Vogel: «Wir entwickeln das aus der Verkehrssicht. Schlussendlich braucht es aber eine Gesamtbetrachtung mit allen Vor- und Nachteilen solcher Systeme.»

Aber die Zeit dränge, sagt Karl Vogel: «Wir sind im Moment zu wenig schnell unterwegs, um die Ziele im Bereich Klimaschutz zu erreichen»