Der Fall Kneubühl ist erneut vor Gericht. Am Prozess in Biel sagten zwei Gutachter aus – sie ziehen andere Schlüsse.

Fast zehn Jahre ist es her, dass der Bieler Rentner Peter Hans Kneubühl vor der Zwangsversteigerung seines Hauses auf Polizisten schoss. Nun beschäftigt sich am Donnerstag und Freitag das Regionalgericht in Biel erneut mit ihm. Es muss entscheiden, ob der heute 76-Jährige verwahrt wird.

Am Donnerstagmorgen sagten zwei Gutachter aus. Ihre Einschätzungen des Betroffenen gehen weit auseinander.

Der erste Gutachter

Werner Strik ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD). Er hatte Peter Hans Kneubühl behandelt, als dieser 2017 im Verlauf eines Hungerstreiks ins Inselspital und in die UPD eingeliefert wurde. Strik sagte vor dem Gericht in Biel, Kneubühls Wahnvorstellungen würden sich vor allem auf den grossen Polizeieinsatz von 2010 beziehen.

Professor Strik sprach von einer verständnisvollen, liebenswürdigen Person.

«Werner Strik beschreibt den Mann als Eigenbrötler, er sprach vor dem Gericht aber auch von einer verständnisvollen, liebenswürdigen Person», berichtet SRF-Reporter Christian Liechti vom Prozess in Biel. Strik glaube daran, dass für den Bieler Rentner ein Leben ausserhalb einer Strafanstalt möglich sei.

Der zweite Gutachter

Anders beurteilt der zweite Gutachter die Lage: Elmar Habermeyer ist Direktor der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. «Er kommt zum Schluss, dass der Bieler Rentner unter Wahnvorstellungen leidet, dass man ihn nicht entlassen und nicht mit ihm zusammenarbeiten kann», berichtet SRF-Reporter Christian Liechti aus dem Gerichtssaal. Hans Peter Kneubühl habe immer noch das Gefühl, der Staat wolle ihn kaputt machen, sagt Gutachter Habermeyer.

Am Nachmittag sprechen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, das Urteil wird am Freitag erwartet. Der Betroffene ist vor Gericht nicht anwesend.

Der Fall Kneubühl Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Ein Polizist bewacht im September 2010 im Bieler Lindenquartier die Strasse zum Haus von Peter Hans Kneubühl. Keystone (Archiv) Peter Hans Kneubühl hielt die Stadt Biel im September 2010 tagelang in Atem. Seine Liegenschaft im Bieler Lindenquartier sollte öffentlich versteigert werden. Ursache für die Räumung des Hauses war ein langer Erbschaftsstreit mit seiner Schwester. Am Tag der Hausbesichtigung, dem 8. September, verschanzte sich Kneubühl im Haus. Kontaktversuche durch Behörden und die Polizei scheiterten. An den folgenden Tagen gab der Rentner mehrere Schüsse ab. Einer verletzte einen Polizisten schwer am Kopf. Danach gelang Kneubühl die Flucht. Mehrere Tage lang fahndete die Polizei erfolglos nach ihm. Erst am 17. September wurde er gefasst. Entscheide bis vor Bundesgericht Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland verurteilte Kneubühl 2013 aufgrund der Schüsse wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und Gefährdung des Lebens. Das Gericht kam auch zum Schluss, der Rentner leide an einer schweren wahnhaften Störung. Kneubühl sei nicht schuldfähig und brauche eine stationäre psychiatrische Massnahme. Das bernische Obergericht und das Bundesgericht bestätigten danach die stationäre Massnahme.

Der als «renitenter Rentner» bekannt gewordene Kneubühl verweigert laut den Berner Behörden jegliche Therapie und medikamentöse Behandlungen. Weil es aussichtslos sei, dass er die stationäre Massnahme antrete, haben die Bewährungs- und Vollzugsdienste des Kantons Bern beim Gericht den Antrag gestellt, die Massnahme durch eine Verwahrung abzulösen.

Verwahrung möglich

Die Dienststelle des Kantons Bern stützt diesen Antrag auf das Schweizerische Strafgesetzbuch. In Artikel 62c steht, wenn bei Aufhebung einer Massnahme ernsthaft zu erwarten sei, dass der Täter weitere Taten in der Art der Begangenen begehe, so könne das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verwahrung anordnen.

Es ist wieder das Regionalgericht Berner Jura-Seeland, welches über diesen Antrag entscheidet. Am Freitag soll das Urteil bekannt gegeben werden.