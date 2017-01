Da ist Annemarie Wildeisen, die im Fernsehen kochte und zahllose Kochbücher schreibt. Da ist Sternekoch Werner Rothen, der wieder in die bernische Spitzengastronomie zurückgekehrt ist. Und Mirko Buri, der Erfinder des ersten Restaurants gegen Lebensmittelverschwendung. Eine höchst anregende Runde.

Für die vielen Gäste am MäntigApéro mag es ein Risiko gewesen sein, vor dem Nachtessen einer Gesprächsrunde mit drei Küchenprofis zuzuhören.

Allerdings tauschten Annemarie Wildeisen, die Fernsehköchin der Nation und Buchautorin, Werner Rothen, der nach langen Jahren auf der ganzen Welt nun Spitzengastronomie im Il Grano in Büren a.A. zelebriert und Mirko Buri, der Gastrounternehmer, Koch und Kämpfer gegen die Lebensmittelverschwendung nicht Rezepte aus.

Sondern Lebensgeschichten, die untrennbar mit Kochen, Essen, Trinken und der grossen Verantwortung in diesem Job verbunden sind. Sie haben zwar alle einen ganz unterschiedlichen Werdegang hinter sich. Aber einig sind sie sich in der grossen Leidenschaft, die es in diesem zuweilen anstrengenden Beruf braucht.

Eine sehr anregende Runde. Der Schlusspunkt setzte Autor Christoph Simon.