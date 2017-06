Ein Bericht der Denkwerkstatt Vision Landwirtschaft prangert den illegalen Einsatz von Pestiziden an. Zum Beispiel werde der Mindestabstand von 20 Metern zu Wäldern und Bächen systematisch missachtet. Und zwar seit Jahren. Offensichtlich kontrollieren die Behörden viel zu wenig.



Gegenüber «Kassensturz» von SRF räumt Stéphane Emery von der Dienststelle für Landwirtschaft des Kantons Wallis ein, dass auf verschiedenen Parzellen in Rebbergen die Schutzstreifen zu Bächen fehlen und Pestizide illegal angewandt werden. Und dass die Kontrollen nicht genügen: «Zurzeit werden die Kontrollen von einer externen Stelle ausgeführt. Wir müssen leider feststellen, dass diese Kontrollen nicht reichen, um auf diese illegalen Praktiken aufmerksam zu machen».



Die Behörde will deshalb selber zusätzliche Kontrollen durchführen: «Um die Parzellen entlang der Bäche besonders genau zu kontrollieren. Im Falle eines Verstosses werden Sanktionen ergriffen.» Die Kontrollen sollen in diesem Jahr oder spätestens 2018 stattfinden.