Am Chirel-Bach in der Gemeinde Diemtigen sind junge Föhren auf einer Fläche von 40 Aren von der Rotbandkrankheit befallen. Der Pilz müsse bekämpft werden, damit er sich nicht auf die umliegenden Schutzwälder ausbreiten könne, teilte die bernische Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mit.

Das Amt für Wald will die jungen Bäume in nächster Zeit mit einem geplanten Feuer flächig verbrennen. Vorgesehen ist ein Tag bis Ende November, der bezüglich Wetter und Feuchtigkeit geeignet ist.