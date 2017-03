Am 18. März wird in Bern keine Kundgebung mit dem Titel «Wir sind direkte Demokratie» stattfinden. Das Organisationskomitee des Vereins «Brennpunkt Schweiz» hat die Kundgebung abgesagt.

An einer Medienkonferenz begründeten Vertreter des Komitees die Absage mit «massiven Drohungen» von «Linkschaoten» und insofern mit Sicherheitsbedenken. Es dürfe nicht sein, dass aufgrund einer friedlichen Kundgebung Menschenleben auf dem Spiel stünden.

« Es ist ein reiner Vernunftentscheid, den wir gefällt haben. » Nils Fiechter

Mitorganisator

Das Komitee habe den Entscheid schon vor einer Woche getroffen, aber zuerst Direktbetroffene, etwa die vorgesehenen Lieferanten, informieren wollen. Das Komitee habe den Entscheid ohne Einwirkung von aussen gefällt, also völlig eigenständig.

« Wir werden bereit sein. » Reto Nause

Sicherheitsdirektor Bern

Zusatzinhalt überspringen SVP «erleichtert» Die SVP Schweiz schreibt in einer Medienmitteilung, sie nehme die Absage der Kundgebung mit Erleichterung zur Kenntnis. Es zeuge vom Verantwortungsbewusstsein der Organisatoren, auf die Kundgebung zu verzichten.

Ob es nun am 18. März in der Stadt Bern ruhig bleiben wird? «Die Situation ist im Moment nebulös», sagt Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause. Es kursierten immer noch verschiedene Aufrufe zu einer Kundgebung. Die Stadt werde aber sicherlich an diesem Datum keine Kundgebung mehr bewilligen. «Und wir werden am 18. März bereit sein».

Mit der ursprünglich geplanten Kundgebung wollte das Komitee für eine starke Demokratie und eine unabhängige Schweiz demonstrieren. Den Kundgebungsaufruf begründete es mit der Masseneinwanderungsinitiative, die nicht gemäss dem Volkswillen umgesetzt werde.