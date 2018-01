In Eyholz (Visp) bleibt am Dienstagnachmittag die Schule geschlossen. Der Schulweg wäre derzeit zu gefährlich.

Schlammlawine in Visp (unkommentiert) 1:15 min, vom 9.1.2018

Einzelne Strassen in Eyholz könnten durch herabfliessendes Wasser gefährdet sein, schreibt der Krisenstab der Gemeinde Visp. Darum hat er beschlossen, am Nachmittag die Primarschule zu schliessen. «Die Bevölkerung, vor allem die Kinder, sollen in den Häusern bleiben», sagt Norbert Eder vom Krisenstab. In den Häusern bestehe keine Gefahr.

Weitere Schulen im Wallis geschlossen Zum Beispiel in Stalden, St. Niklaus, Täsch und Zermatt bleiben die Schulen ebenfalls geschlossen. In manchen Gemeinden haben die Kinder schulfrei, weil die Lehrerinnen und Lehrer nicht anreisen können.



In der Nacht auf Dienstag wurden in Visp 20 Leute wegen einer Schlammlawine aus ihren Häusern evakuiert. «Die Gefahr bestand, dass dort noch mehr Schlamm herunterkommt», sagt Norbert Eder. Es hätte gefährlich werden können, wenn die Leute aus den Häusern gekommen wären. «Darum wurden sie vorsorglich evakuiert.»

Das betroffene Gebiet Lengacher oberhalb von Eyholz ist gesperrt. Ebenso bleibt laut Krisenstab bis auf Weiteres die Kantonsstrasse geschlossen. Für den Schwerverkehr gibt es periodische Durchgangskorridore. Der Postautoverkehr ist weiterhin ausser Betrieb. Der Bahnbetrieb zwischen Visp und Zermatt ist eingestellt.