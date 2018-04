An der Generalversammlung der Saastal Bergbahnen AG in der Turnhalle von Saas-Fee liegen die Nerven offenbar blank. Die Medien sind von der Versammlung ausgeschlossen, so hat der Verwaltungsrat am Freitagmorgen entschieden. Verwaltungsratspräsident Pirmin Zurbriggen will über die Beschlüsse informieren, sobald die Versammlung beendet ist – wann immer dies der Fall ist.

Schlange stehen bis zum Dorfplatz

Geduld brauchten auch die Aktionärinnen und Aktionäre, die sehr zahlreich an dieser GV erschienen sind. Sie standen in einer langen Schlange vom Dorfplatz bis in den zweiten Stock der Turnhalle, bis ihre Stimmberechtigung überprüft war.

Der Investor und Grossaktionär der Saastal-Bergbahnen, Edmond Offermann, redete allerdings vor der Versammlung Klartext. Wenn bisher unbekannte Geldgeber auftauchen, will Edmond Offermann aussteigen.

Offermann hat zurzeit einen Anteil von 32 Prozent. Zusammen mit der Gemeinde hat er die Mehrheit. Aber er strebt die eigene Aktienmehrheit an, weil man bei der Bahngesellschaft nun handeln müsse, sie habe grosse Probleme. Es gibt deshalb heute den Antrag, Dritte als Kapitalgeber auszuschliessen. Wenn dem zugestimmt wird, fallen die Würfel möglicherweise heute und nicht erst nach einer Zeichnungsfrist von 3 Monaten.