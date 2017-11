Mädchenhaus in Biel

Ein Bieler Verein plant schon länger ein Mädchenhaus – ohne Erfolg. Jetzt legt der Verein trotzdem los, mit Abstrichen.

2018 will der Trägerverein ein Pilotprojekt starten.

Dieses soll 6 Monate dauern und 3 Betten für junge Frauen von 18 bis 20 Jahren schaffen.

Das Pilotprojekt ist erst gut zur Hälfte finanziert.

Der Verein «Mädchen House des Filles Biel-Bienne» setzt sich laut Mitteilung seit 2012 für Mädchen und junge Frauen ein, die von physischer, psychischer und sexueller Gewalt bedroht sind.

Das Anliegen sei von staatlichen Stellen und Institutionen begrüsst worden. Trotzdem fehlt dem Verein immer noch das nötige Kapital, um eine geschützte Anlaufstelle einzurichten. Deshalb hat er sein Projekt redimensioniert. Die 6 Monate kosten rund 250'000 Franken. 100'000 davon sollen nun durch einen Spendenaufruf eingeholt werden.

Offen stehen die Türen vorläufig nur volljährigen Frauen. Für die Betreuung von Betroffenen unter 18 Jahren wäre eine Bewilligung des Kantons nötig.

Mit dem halbjährigen Pilotprojekt will der Verein versuchen aufzuzeigen, dass es in der Schweiz eine zweite Anlaufstelle für junge, weibliche Gewaltopfer braucht. Bis jetzt gibt es nur in der Stadt Zürich ein Mädchenhaus.

Das Angebot in Zürich richtet sich an Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 20 Jahren. Es hat Platz für sieben Betroffene.