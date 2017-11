Macht ist nicht gleich Macht: Das zeigte sich am MäntigApéro mit Regula Stämpfli, Bernhard Pulver und André Holenstein.

«Die Geschichte hat gezeigt: Macht geht auch immer mit Ohnmacht einher», sagte der Historiker André Holenstein. «Und glauben Sie mir, der Grosse Rat war häufig nicht so mächtig, wie es schien.»

André Holenstein ist Direktor des Historischen Instituts der Uni Bern. Professor für ältere Schweizer Geschichte und vergleichende Regionalgeschichte. Er war Gast am MäntigApéro des Regionaljournals und der SRG Bern Freiburg Wallis.

« Der Grosse Rat war häufig gar nicht so mächtig. » André Holenstein

Historiker

Mit ihm diskutierte Politologin Regula Stämpfli. «Wir analysieren und diskutieren immer nur wer, was, wann entscheidet. Es gibt aber auch eine politische Kultur und die ist entscheidend. Aber über diese wird gar nicht gesprochen.»

Regula Stämpfli wuchs als Tochter eines Metzgers in der Berner Lorraine auf; später dann in Worblaufen. Sie studierte Allgemeine Geschichte, Staatsrecht und Schweizer Geschichte an der Uni Bern. Ihre Dissertation handelte über den Ersten und Zweiten Weltkrieg – über Frauen, Armee und Gleichstellung. Stäpfli ist Publizistin, Dozentin, Beraterin und gefürchtet für ihre mit spitzer Feder geschriebenen Kommentare und Kolumnen.

« Nur gemeinsam kommen wir weiter. » Bernhard Pulver

Regierungspräsident

Am MäntigApéro-Tisch sass auch Regierungspräsident Bernhard Pulver. Für ihn ist klar, dass man nicht einfach nur ein Machtwort sprechen kann. «Man muss die Menschen für seine Sache gewinnen, weil nur zusammen kommt man weiter.»

Der Grüne Bernhard Pulver tritt Ende März 2018 nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen für die Berner Kantonsregierung an. Wenn Pulver Ende der Legislatur 2018 sein Amt abgibt, wird er 12 Jahre lang der bernischen Kantonsregierung angehört haben. Pulver gehört zu den Grünen der ersten Stunde in der Schweiz: 1983 war er bei der Gründung der Grünen Partei Schweiz (GPS) mit dabei.

(Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 6:32 Uhr)