Die junge Freiburgerin Christa Barrett ist neu beim Pantomimen-Ensemble Mummenschanz. Sie erzählt, wie ist, wenn sie auf der Bühne nichts sieht und nur das Publikum hört. Und wie jede Figur ihren eigenen Charakter hat.

Vor den Vorstellungen nimmt sich Christa Barrett eine Stunde Zeit, um sich aufzuwärmen. «Ich tanze, mache Übungen und springe mich ein.» Der Grund ist klar: Mummenschanz verlangt körperlich viel von den Darstellenden. «Es ist physisch fordernder als ich gedacht hatte», sagt die junge Schauspielerin aus Freiburg.

Die Vorgeschichte Die weltberühmte Truppe Mummenschanz gibt es seit 1972. Nachdem

Gründungsmitglied Bernie Schürch vor fünf Jahren aufhörte, gab es eine

lange Pause. Bis Floriana Frassetto – das letzte, noch aktive Gründungsmitglied – ein

neues Team von vier jungen Leuten zusammenstellte. Nun sind

Mummenschanz wieder auf Schweizer Tournee.

Christa Barrett ist 26, seit letztem Sommer bei Mummenschanz. Zum ersten Mal spielt sie auf einer Bühne ohne Text – und mit nur wenig Licht. «Es gibt Nummern, in denen wir quasi blind auf der Bühne sind. Weil wir nicht durch das Material hindurchsehen. Oder das Gesicht verquetscht ist.»

« Es ist beeindruckend, wenn ein Saal voller Leute ganz still ist. » Christa Barrett

Schauspielerin bei Mummenschanz

Besonders ist auch, dass es bei Mummenschanz fast keine Musik gibt. «Ich höre nur das Publikum oder manchmal das Material», erzählt Christa Barrett. Vom Publikum habe sie bei anderen Theatern nie so viel mitbekommen. «Hier hört man das Lachen, aber auch das Staunen, das Erschrecken, die Erleichterung.» Und manchmal ist es in einem grossen Saal voller Leute ganz still. «Das ist dann schon beeindruckend.»

Die Figuren, die bei Mummenschanz aus ganz unterschiedlichen Materialien entstehen, hätten alle ihren eigenen Charakter, erzählt Christa Barrett. Und ihren Rhythmus, ihr Tempo, wie sie sich bewegen. Das sei eine grosse Herausforderung. «Da bin ich immer noch am Lernen.» Überhaupt sei Mummenschanz für sie ein riesiges Abenteuer. «Das für mich gerade erst begonnen hat.»

