Die Thuner Solartechnologie-Firma Meyer Burger verkauft ihr Diamantdraht-Geschäft. Derzeit läuft die Nachlassstundung.

Der Thuner Solarindustriezulieferer verkauft sein nicht Photovoltaik-bezogenes Diamantdraht-Produktionsgeschäft an die französische Thermocompact-Gruppe. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Edelmetallbeschichtung oder die Herstellung von hochspezialisierten Drähten. Die Meyer-Burger-Tochter Diamond Materials Tech in den USA bringt 6 Millionen Dollar ein. Rund 25 Mitarbeitende werden von Thermocompact übernommen.

Meyer Burger befindet sich in einem starken Umbau und will damit zurück in die schwarzen Zahlen gelangen. Im November gab das Unternehmen bekannt, seine Produktion in der Schweiz zu schliessen und Teile davon nach China zu verlegen. Davon sind bis zu 180 Stellen betroffen.

Informationsplattform unter der Leitung des Kantons Bern

Bis Ende November befindet sich Meyer Burger nun in der Nachlassstundung. Das heisst: Mitarbeitende können Vorschläge machen, wie der Personalabbau umgesetzt werden soll.

Angesichts der Bedeutung des Unternehmens und der hohen Zahl von Entlassungen hat die bernische Regierung eine Informationsplattform initiert. Unter der Leitung des Amts für Wirtschaft treffen sich Vertreter der Geschäftsleitung, der Mitarbeitenden sowie die Sozialpartner, um nach Lösungen für die dringlichen Probleme zu suchen: die Suche nach neue Arbeitsplätze für die Lernenden oder die Nachnutzung der frei werdedenden Produktionsflächen in Thun.