Monika Demenga besuchte Schauspiel- und Kunstgewerbeschule in Bern und belegte Kurse am Deutschen Institut für Puppenspiel in Bochum. Ab 1977 arbeitete sie mit Hans Wirth als festem Partner. Ihre Bühne wurde in Puppenbühne Demenga-Wirth umbenannt, 1992 übernahmen beide die Leitung des Berner Puppentheaters. 2017 gaben Sie die Leitung ab.