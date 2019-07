90 Armeeangehörige in Sitten leiden an Magen-Darm-Problemen

90 Armeeangehörige kämpfen seit Donnerstagabend mit Durchfall und Magen-Darm-Beschwerden. Armeesprecher Daniel Reist bestätigte eine Meldung von blick.ch: «Es ist nichts sehr schweres, es ist auch niemand ins Krankenhaus gebracht worden. Einige können normal der Arbeit nachgehen», so Reist.

Es ist der dritte ähnliche Fall in diesem Sommer, nachdem bereits Armeeangehörige in Jassbach (BE) und Bière (VD) erkrankt waren. Macht diese Häufung der Armee Sorgen?

«Wir müssen erst den Grund kennen», so Daniel Reist. «Erste Erkenntnisse weisen auf einen viralen Infekt hin, also nichts, was mit der Küche oder mit der Lebensmittelhygiene zu tun hat.» Bestätigen könne er das aber noch nicht.