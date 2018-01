Die bernische Gebäudeversicherung bekam bereits am Mittwoch rund 1'500 Schadenmeldungen aus dem ganzen Kanton. Besonders getroffen habe es die Region Thun, bilanzierte GVB-Sprecherin Julia Zosso. Sie rechnet damit, dass es bis zu 5'000 Schadenmeldungen geben kann. Die GVB ordnet den Sturm «Burglind» als mittelschweres Ereignis ein, das 6 bis 10 Millionen Franken kosten könnte.

Zum Vergleich: Der Orkan Lothar vom Dezember 1999 betraf 51'000 Gebäude und kostete die GVB 150 Millionen Franken.

BKW und die Freiburger Groupe E setzten ihre Arbeit fort, unterbrochene Stromleitungen zu reparieren. Am Mittwochabend warteten noch rund 15'000 Berner Kunden auf Strom, im Einzugsgebiet der Groupe E waren es nur noch wenige.

Hohe Lawinengefahr im Wallis

Wenig Probleme mit dem Sturm hatte der Kanton Wallis. Aber die Lawinengefahr ist hoch.

So meldeten die Kantonspolizei und die Bahnen in der Nacht auf Donnerstag, dass viele Seitentäler gesperrt sind, so Leuk-Leukerbad, das Lötschental ab Goppenstein, das Saastal ab Saas-Grund, das Binntal, das Goms zwischen Niederwald und Oberwald. Im Mattertal zwischen Visp und Täsch fahren Ersatzbusse anstelle der Züge.