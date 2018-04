Keine neuen Velostationen in der Stadt Bern

Nach Umbau am Bahnhof

Gemäss der Berner Stadtregierung braucht es künftig rund um den Bahnhof Bern 10'000 Veloabstellplätze, rund doppelt so viele wie heute. Der Vorschlag: Im Rahmen des Grossprojekts Zukunft Bahnhof Bern sollen am Hirschengraben und am Bubenbergplatz zwei neue unterirdische Velostationen gebaut werden.

Diese Vorlage hatte im Berner Stadtparlament allerdings einen schwierigen Stand. Barbara Freiburghaus (FDP) argumentierte «Mit dem flächedeckenden Veloverleihsystem werden viele Leute ein Mietvelo ausleihen. Dann werden ein grosser Teil der Abstellplätze frei.»

Bis zu 30'000 Franken pro Veloabstellplatz – das ist haarsträubend.

Maurice Lindgren (GLP) führte die Kosten ins Feld. Das Projekt koste drei Mal so viel wie die teuerste jemals gebaute Velostation in der Schweiz. «Bis zu 30'000 Franken pro Veloabstellplatz – das ist haarsträubend», so sein Votum.

Keine Carte Blanche für die Regierung

Eine Mehrheit des Stadtrates war sich einig, den Projektierungskredit für eine unterirdische Velostation am Bubenberg zu streichen. Grünes Licht gab er aber für die Planung von Abstellplätzen am Hirschengraben. Nach dem Vorprojekt will der Stadtrat noch einmal eine Lagebeurteilung vornehmen, bevor das Projekt umgesetzt werde. Der Gemeinderat solle nicht einfach eine Carte Blanche erhalten.