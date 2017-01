Neue Weiterbildung für Walliser Pflegefachleute

Heute, 12:18 Uhr

In Visp entsteht eine höhere Fachschule in Pflege. Bisher mussten junge Leute für diese Ausbildung in die Deutschschweiz.

63 junge Frauen und Männer hatten sich letztes Jahr für diese Ausbildung entschieden. Und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Viele dieser Pflegefachleute blieben nach dem Abschluss in der Deutschschweiz und kehrten nicht ins Wallis zurück. Insbesondere im Oberwallis gebe es schon jetzt einen markanten Mangel an Pflegefachpersonal, sagte die Walliser Gesundheitsdirektorin bei der Vorstellung der neuen Ausbildung am Donnerstag. Die Verantwortlichen hoffen, dieses Problem dank der neuen höheren Fachschule in Pflege etwas abfedern zu können. Die Ausbildung dauert drei Jahre, es ist ein Vollzeitstudium mit bezahlten Praktika. Das neue Bildungsangebot entsteht in Visp, in unmittelbarer Nähe des Spitals. Zusammenarbeit von verschiedenen Schulen Am selben Standort wird auch der Bachelor-Studiengang Pflege angeboten. Für die neue Ausbildung arbeiten verschiedene Schulen zusammen: Die Fachhochschule Wallis Hes-so, die Hochschule für Gesundheit und das Berner Bildungszentrum Pflege. Audio «Die neue Ausbildung im Detail (19.01.2016)» abspielen. Audio «Die neue Ausbildung im Detail (19.01.2016)» in externem Player öffnen. Audio 1 Die neue Ausbildung im Detail (19.01.2016) 2:02 min

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis