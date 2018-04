Rund 400 Personen haben in Thun bei der Vereinsgründung mitgemacht.

Grossaufmarsch am Montagabend in der alten Reitschule in Thun. Über 400 Personen, vorwiegend aus Kreisen der bernischen Schaf- und Ziegenzüchter, der Alpwirtschaft und der Jäger gründeten die neue «Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern». Der Vereinsname ist Programm:

Der neue Berner Verein will bei den Bundesbehörden Druck aufbauen, damit Luchs und Wölfe schneller abgeschossen werden können, wenn sie Nutztiere reissen.

Der Verein verstärkt als Berner Sektion den Dachverband «Lebensraum Schweiz ohne Grossraubtiere».

Von den bernischen Behörden fordert der Verein mehr Unterstützung für die Alpwirtschaft und schnellere Verfahren im Schadenfall.

Gründungspräsident ist SVP-Grossrat Thomas Knutti aus dem Simmental. Die Versammlung billigte zudem eine Petition an den Bundesrat mit der Forderung, die Wieder-Ansiedlung von Luchs, Wolf und anderen Grossraubtieren zu stoppen.

Abschiessen oder schützen? Sollen Wölfe, Bären und Luchse einfacher und unkomplizierter abgeschossen werden dürfen? Nein, auch sie müssen in der Schweiz Platz haben Nein, auch sie müssen in der Schweiz Platz haben % Ja, sie richten zu grosse Schäden an Ja, sie richten zu grosse Schäden an % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Kantone sollen das Recht haben, die Raubtierbestände zu «regulieren», das heisst, vor allem Wölfe schneller abzuschiessen, wenn sie in Schaf- und Ziegenherden Unheil anrichten.