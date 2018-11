Dem zuständigen Berner Gemeinderat Reto Nause gefallen die zahlreichen Angebote, die es in Bern unterdessen gibt im Winter: Neben den Weihnachtsmärkten etwa die Lichtshow und die Eisbahn auf dem Bundesplatz oder weitere Fonduezelte und temporäre Bars im Freien. Nause sieht ein Potenzial: «Die Leute könnten merken, dass sie nicht für einen Weihnachtsmarkt nach Freiburg im Breisgau fahren müssen, sondern dass sie nach Bern kommen können.» Klar sei allerdings, dass man in der gemeinsamen Vermarktung all der Winterangebote in Bern noch zulegen könne.