Der Bieler Gemeinderat hat beschlossen, Biels Wochen- und Monatsmärkte versuchsweise für ein Jahr auf dem Neumarktplatz durchzuführen. Er will damit diesem Platz seine historische Rolle zurückgeben und ihn beleben.

Voraussichtlich gegen Ende März werden die beiden Märkte, welche bisher auf der Nidaugasse stattfanden, auf den Neumarktplatz verschoben.

Es habe in der Vergangenheit Nutzungskonflikte zwischen den Ladenbesitzern und den Standbetreibern gegeben, sagte Biels zuständiger Gemeinderat Beat Feurer zu einer entsprechenden Medienmitteilung. In der schmalen Nidaugasse hätten die Standbesitze,r der engen Verhältnisse wegen, die Stände nahe vor den Läden aufgestellt. «Damit haben sie die Schaufenster verdeckt, was die Ladenbesitzer verärgert hat», so Feurer. Mit dem Entscheid, den Markt auf den Neumarktplatz zu verlegen, wolle man die Identität der Nidaugasse als Einkaufsmeile stärken.

Den alten Marktplatz neu beleben

Mit der Massnahme will der Bieler Gemeinderat zugleich auch den Neumarktplatz beleben und wieder seiner historischen Bestimmung zuführen. In der Vergangenheit diente der Neumarktplatz vor allem als Ort zur Durchführung von Viehmärkten, Gemüse-und Früchtemärkten.

Die Bieler Wochenmärkte finden zwischen Januar und November jeden Samstag statt, die Monatsmärkte jeden zweiten Donnerstag zwischen März und November. Ende Jahr will der Bieler Gemeinderat den Versuch einer Auswertung unterziehen.