Die insbesondere für Lichtwerbung bekannte Firma Westiform AG in Niederwangen bei Bern will rund 40 ihrer 145 Stellen abbauen.

Sie macht dafür den Preisdruck in der Schweiz sowie ein verändertes Kundenverhalten verantwortlich.

Analoge Leuchtreklame sei nicht mehr so beliebt bei den Kunden, wie noch vor einigen Jahren. Viel eher werde heutzutage in digitale Werbung investiert, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Insbesondere Grossprojekte in der Lichtwerbung seien deshalb in letzter Zeit ausgeblieben.

Umstrukturierung in Niederwangen

Die Firma will nun schlanker werden und sich noch stärker auf den digitalen Markt ausrichten. Wie stark genau der Stellenabbau ausfallen wird und wie die Restrukturierung erfolgt, werde nach Ende des Konsultationsverfahrens der Belegschaft festgelegt. Dieses Verfahren endet Mitte November.