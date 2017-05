Über 16'000 Pendlerinnen und Pendler strömen jeden Tag in die Walliser Kantonshauptstadt. Und es werden immer mehr. Die Stadt muss reagieren: mit Parkhäusern, Wohnungen und einem neuen Bahnhof.

Kein anderer Bezirk in der Region Bern Freiburg Wallis hat einen grösseren Pendlersaldo. Will heissen: Nur wenige Leute verlassen die Stadt, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, aber viele Leute pendeln in die Stadt hinein. Sitten hat 35'000 Einwohner und gegen 50'000 Arbeitsplätze. Der neue Stadtpräsident Philippe Varone sagt, den Verkehrsfluss in den Griff zu bekommen, sei eine Priorität. Geplant seien neue Parkhäuser und ein neues Bahnhofgelände – der jetzige Bahnhof hat lediglich zwei Perrons. Aber auch neue Wohnungen sollen entstehen. Nur so könne Sitten den Ansturm bewältigen.