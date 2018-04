Peter Stämpfli: «Diese Frage ist für die Wirtschaft zentral»

«Für die Berner Wirtschaft ist es wichtig, wahrgenommen zu werden. Und da spielt die Grösse des Raums eine zentrale Rolle. Weil die Agglomeration in so viele kleine Gemeinden aufgeteilt ist, nimmt man in der Schweiz gar nicht wahr, dass es sich bei der Agglomeration Bern um einen der grössten Wirtschaftsräum der Schweiz handelt. Je grösser die Ausstrahlung ist, um so grösser wird im nationalen und internationalen Wettbewerb das Gewicht. Eine neue, grosse Gemeinde, eine neue Stadt, erhält auch bei der Raumplanung mehr Spielraum. Auch das hilft der Wirtschaft. Nicht jede Gemeinde muss, wie heute, für sich Fläche für Wirtschaft und Gewerbe planen. Diese Fläche kann in einem grösseren Gebilde dort konzentriert werden, wo es Sinn macht. Dasselbe gilt bei der Wohnraumplanung.»