Auf der Neubrückstrasse neben der Berner Reitschule liefern sich am späten Samstagabend rund 50 Vermummte ein Scharmützel mit der Polizei. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, nachdem die Demonstranten Barrikaden errichtet, Feuerwerkskörper sowie Wurfgegenstände gegen die Polizei geworfen hatten. Sämtliche Zufahrten zur Schützenmatte sind abgeriegelt.

Unter dem Motto «Freiräume statt Zwangsräumung» hatte eine Gruppierung namens «RaumRaub» auf Facebook zur Kundgebung aufgerufen.

Nach der Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse in Bern am vergangenen Mittwoch kam es in Bern mehrmals zu Kundgebungen. Am Freitagabend hatte die Polizei eine unbewilligte Kundgebung aufgelöst. Es war zu Scharmützeln zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen.

Schon Mittwoch hatten Demonstrierende Sachschäden im Umfang von mehreren zehntausend Franken angerichtet. Aus dem Umzug heraus sind zahlreiche Sprayereien verübt sowie Schaufenster, Bankomaten, mehrere parkierte Autos sowie eine Bushaltestelle beschädigt worden.