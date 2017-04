Die Gegend um den Aare-Hagneck-Kanal im Berner Seeland wird unerwartete Ehre zuteil: Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz kürt die Region zur «Landschaft des Jahres 2017». Einige Fehler der Juragewässerkorrektion seien bei den Sanierungen der letzten Jahre rückgängig gemacht worden.

In vier Flusskraftwerken wird am Aare-Hagneck-Kanal fleissig Strom produziert. Trotzdem gelinge es den Betreibern, den Naturschutz hoch zu halten. So begründet die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) die Vergabe des Preises. Die Gegend sei ein «Modell für ein Nebeneinander von intensiver Nutzung und hohen Schutzwerten».

In den letzten Jahren wurden alle vier Flusskraftwerke in der Gegend saniert. Zudem ist auch der Hochwasserschutz verbessert worden. Dadurch sei die Stromproduktion gestiegen. Die Natur habe darunter aber nicht gelitten, im Gegenteil: «Durch die Sanierung kann sich zum Beispiel der Auenwald wieder entwickeln», sagt Franziska Grossenbacher, Projektleiterin bei der Stiftung Landschaftschutz Schweiz. Auch die alte Aare könne sich heute wieder natürlicher bewegen. Und die Gebäude der Kraftwerke seien nun viel besser in die Landschaft eingebettet. «Die massiven Eingriffe durch die Juragewässerkorrektion ist durch die Sanierung teilweise wieder gutgemacht worden.»

Preisempfänger sind die BKW, der Energie Service Biel und der Kanton Bern. Der Preis für die Landschaft des Jahres ist mit 10'000 Franken dotiert.