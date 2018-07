Es handelt sich um einen der grössten Fälle von Menschenhandel in der Schweiz. Am Mittwoch hat das Regionalgericht in Biel eine 58-jährige Thailänderin zu 10,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Sie wurde des Menschenhandels, teilweise versucht begangen, in 75 Fällen schuldig gesprochen.

Zahlreiche weitere Vergehen

Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland sprach die Frau auch der Förderung der Prostitution, mehrfach und teilweise versucht begangen, in 29 Fällen schuldig.

Dazu kommen Verurteilungen wegen Förderung der rechtswidrigen Einreise und des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz in Bereicherungsabsicht, teilweise versucht begangen, in 86 Fällen, und Geldwäscherei, gewerbsmässig begangen. Der Deliktsbetrag beträgt mindestens 120‘000 Franken.

Eine Knechtschaft Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die 58-jährige Frau lockte arme und meist ungebildete Landsfrauen und Transsexuelle in die Schweiz. Oft konnten sie nicht Englisch. Einmal in der Schweiz, wurden die Frauen und Transsexuellen auf Sexstudios in mehreren Kantonen verteilt. Dort mussten sie sich 24 Stunden für Kunden bereithalten und einen Betrag von bis zu 30'000 Franken durch Prostitution abzahlen. So hatten sie ihre «Reiseschulden» abzutragen. Der Gerichtspräsident sagte, durch die «völlig überrissenen, horrenden Forderungen» seien die Frauen «in eine Schuldenfalle gelockt und in Knechtschaft gehalten worden». Verstärkt worden sei der Druck durch die Tatsache, dass sich die Frauen und Transsexuellen illegal in der Schweiz aufhielten. Auch lebten sie isoliert und abhängig von den Studiobetreiberinnen.

Laut Staatsanwaltschaft waren sich die jungen Thailänderinnen bewusst, dass sie sich in der Schweiz prostituieren mussten. Sie erwarteten aber nicht, dass sie härteste Arbeitsbedingungen vorfinden würden und zuerst hohe Schulden abzahlen mussten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Prozess um Menschenhandel In die Schweiz gelockt und zur Prostitution gezwungen

Laut dem Gerichtspräsidenten wollte zumindest ein Teil der Frauen und Transsexuellen nicht in der Prostitution arbeiten. Das Gericht gehe davon aus, dass in keinem der 75 Fälle eine Einwilligung der Frauen vorliege, in diesem System mitzumachen.