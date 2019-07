Freiburg und Biel sind zweisprachige Städte. Aber es gibt Unterschiede, wie sie mit der Zweisprachigkeit umgehen. Das hat der Freiburger Autor und Journalist Rainer Schneuwly in seinem Buch «Bilingue. Wie Freiburg und Biel mit der Zweisprachigkeit umgehen» festgehalten. Biel mache dies viel besser. «Die Zweisprachigkeit ist dort stärker in den Köpfen verankert», sagt er im Gespräch mit SRF News.

Die Zweisprachigkeit ist in Biel besser verankert.

Freiburg werden hingegen immer noch als vorwiegend französischsprachige Stadt wahrgenommen. «Dabei wissen die Stadtbehörden eigentlich, dass die Stadt zweisprachig ist.» Dies zeige ihnen zum Beispiel das zweisprachige Wappen im «Maison de ville».

Nicht ganz vergleichbar

Biel und Freiburg haben jedoch auch unterschiedliche Vorzeichen, was die Zweisprachigkeit anbelangt. Macht die deutschsprachige Minderheit in Freiburg rund einen Fünftel der Bevölkerung aus, ist der Anteil der französischsprachigen Minderheit in Biel etwa doppelt so gross.